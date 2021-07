Covid oggi Lombardia, 241 contagi e 2 morti: bollettino 13 luglio

Sono 241 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino, su 29.313 tamponi effettuati, con un tasso di positività dello 0,8%. Da ieri si registrano altri 2 morti, per un totale di 33.802 da inizio pandemia. I dimessi/guariti salgono a 802.249 (+27), mentre il totale dei casi registrati nella regione è di 843.891. Gli attuali positivi sono 7.840 (+212). I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-1), quelli in altri reparti 131 (+3).

I nuovi casi per provincia: Milano 98 di cui 48 a Milano città; Bergamo e Brescia 12; Como 15; Cremona 4; Lecco 2; Lodi 14; Mantova 15; Monza Brianza 24; Pavia 8; Sondrio 1; Varese 14.