Covid oggi Lombardia, 348 contagi e un morto: 101 casi a Milano

Sono 348 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrato inoltre un altro morto. A Milano e provincia i nuovi casi sono 101. 49.158 i tamponi effettuati, il tasso di positività è allo 0,7%. Due in più i ricoverati in terapia intensiva. 33.982 i morti dall'inizio della pandemia.

58 i nuovi casi in provincia di Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como.