Covid oggi Lombardia, 404 contagi e 2 morti. A Milano 115 nuovi casi

Sono 404 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono due i morti, facendo così salire a 33.933 il totale di morti dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono stati 55.235 mentre il rapporto positivi/tamponi è in calo allo 0,7%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: sono 58 (+3) mentre i ricoverati con sintomi sono 365.

Sono 115 i positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, si contano 61 nuovi casi a Brescia, 12 a Varese, 49 a Monza, 29 a Como, 42 a Bergamo, 19 a Pavia, 13 a Mantova, 11 a Cremona, 10 a Lodi, 7 a Lecco e 8 a Sondrio.