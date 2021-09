Covid oggi Lombardia, 573 contagi e 9 morti. A Milano e hinterland 175 nuovi casi

Sono 573 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati nove. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 52.296 tamponi. Sono 57 le terapie intensive occupate, 437 i ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia i decessi sono stati 33.977 nella Regione.

A Milano 175 casi di cui 71 in città, 56 a Bergamo, 60 a Brescia, 29 a Como, 16 a Cremona, uno a Lecco, 19 a Lodi e Mantova, 67 a Monza e Brianza, 38 a Pavia, 6 a Sondrio e 61 a Varese.