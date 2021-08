Covid oggi Marche, 65 nuovi contagi: bollettino 2 agosto

Sono 65 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 849 tamponi tra molecolari e antigenici. In totale sono 35 i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi abbiamo Ancona a 27, Pesaro Urbino a 25 e Macerata a 9, un nuovo contagiato ad Ascoli Piceno e tre provenienti da fuori Regione. Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 105.753 casi nelle Marche, mentre i decessi sono stati 3.039 in tutto nella Regione.