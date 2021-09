Covid oggi Piemonte, 135 contagi e 2 morti: bollettino 20 settembre

Sono 135 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati due decessi da Covid. Da ieri sono stati processati 16.160 tamponi, di cui 12.990 antigenici con un tasso di positività allo 0,8%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 24, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 205, 4 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.593. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.872.981 (+ 16.160 rispetto a ieri), di cui 2.126.612 risultati negativi.