Covid oggi Piemonte, 2.525 contagi e 2 morti: bollettino 26 marzo

Sono 2.525 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti che porta il numero delle vittime da inizio pandemia a 13.175. Tasso di positività all'8% dei 31.660 tamponi eseguiti, di cui 28.211 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 24, mentre quelli nei reparti ordinari sono 565, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 50.447 persone. Da ieri sono guarite 2.504 persone.