Covid oggi Piemonte, 8.571 contagi e 13 morti: bollettino 10 gennaio

Sono 8.571 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Piemonte secondo il bollettino di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 12.178. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 63.530 tamponi, di cui 56.456 antigenici, con un tasso di positività al 13,5%. Degli 8.571 nuovi casi gli asintomatici sono 7.022 pari all'81,9%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 140, 5 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.845, 121 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 142.436. Da ieri sono guarite 5.535 persone in Piemonte.