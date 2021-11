Covid oggi Puglia, 83 contagi e nessun decesso: bollettino 2 novembre

Sono 83 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 novembre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività registrati su 14.824 test giornalieri. Sono 3.119 le persone attualmente positive in Puglia, 141 quelle ricoverate in area non critica, 20 persone in terapia intensiva.

Da inizio emergenza sono 273.092 i casi totali nella Regione, 4.217.532 i test eseguiti, 263.138 le persone guarite e 6.835 i decessi.