Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 novembre

Il bollettino con numeri e dati Covid in Italia oggi, lunedì 8 novembre, con news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la quarta ondata è in corso, l'Italia accelera sulla terza dose. Numeri, date e notizie da Lombardia e Lazio, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

I DATI DELLE REGIONI, IL BOLLETTINO

TOSCANA

Sono 263 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 8 novembre, secondo i dati del bollettino Covid. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi Covid (251 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, portano a 292.182 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.235 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.757 tamponi molecolari e 6.932 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 4.215 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.639, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 305 (7 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 89,7 anni (1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca).

VENETO

Sono 432 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 6.608 tamponi molecolari e di 23.260 tamponi antigenici. Salgono a 485.378 i casi da inizio della pandemia, le vittime complessive sono quindi 11.849. E Sono 12.903 gli attuali positivi, 214 il totale dei ricoverati positivi, 46 in terapia intensiva.

PUGLIA

Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 15.230 tamponi, sono così suddivisi per Provincia: Bari: 43; Bat: -1; Brindisi: 4; Foggia: 50; Lecce: 47; Taranto: 5; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Sono 3.492 le persone attualmente positive, 151 i ricoverati in area non critica, 20 in terapia intensiva. Dati complessivi: 274.354 casi totali da inizio emergenza, 4.333.007 i test eseguiti, 264.010 le persone guarite, 6.852 le persone decedute.