Covid oggi Russia, 1.106 morti: bollettino record

La Russia continua a registrare numeri record di morti riconducibili al Covid di contagi. Sono 1.106 oggi i decessi registrati nelle ultime 24 ore, il bollettino più drammatico dall'inizio della pandemia, secondo i dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass che parlano anche di 36.446 nuovi casi confermati, 6.074 dei quali a Mosca, e di un totale di 869.660 casi attivi.

Ieri erano stati segnalati 37.930 contagi e 1.069 morti. Dall'inizio della pandemia la Russia ha confermato più di 8,3 milioni di casi di Covid-19 con 232.775 decessi.

Da giovedì Mosca entrerà in un lockdown parziale nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus e, come ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco, resteranno aperti solo i servizi essenziali. E ieri il presidente Vladimir Putin ha introdotto nuove misure per contenere i contagi e promuovere la campagna vaccinale mai davvero decollata. Da sabato le attività lavorative si fermeranno per una settimana.