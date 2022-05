Covid oggi Sardegna, 1.079 contagi e 1 morto: bollettino 20 maggio

Sono 1.079 i contagi di coronavirus in Sardegna oggi, 20 maggio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrato 1 morto. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6357 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (- 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 198 (- 15) mentre 21.948 sono i casi di isolamento domiciliare (- 580). Si registra il decesso di una donna di 78 anni, residente nella provincia di Oristano.