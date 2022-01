Covid oggi Sardegna, 1.296 contagi: bollettino 13 gennaio

Sono 1.296 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 13 gennaio 2022, in Sardegna secondo i dati del bollettino covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20997 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 231 (16 in più di ieri). 18169 sono i casi di isolamento domiciliare (563 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.