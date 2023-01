Sono 162 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 19 gennaio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 1.389 i tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (- 1), in area medica sono 100 (- 1) mentre 4.084 sono i casi di isolamento domiciliare (- 149).