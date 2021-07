Covid oggi Sardegna, 9 contagi e zero morti: bollettino 5 luglio

Sono 9 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Non si registrano decessi. 731 i test in più eseguiti. I pazienti ancora ricoverati in ospedale sono 33 (-9 rispetto all’ultimo bollettino), uno in terapia intensiva. Sono 2.280 le persone in isolamento domiciliare e 15 quelle in più guarite.

Dei 57.309 casi positivi complessivamente accertati, 15.024 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 (+1) nel Sud Sardegna, 5.168 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.434 (+3) a Sassari.