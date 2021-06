Sono 228 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 17 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. L'isola è la seconda regione d'Italia per contagi dopo la Lombardia.

Sono invece 330 i pazienti dimessi o guariti e 5.901 - 102 in meno rispetto a ieri - il totale dei positivi nell'isola. Di questi 283 sono ricoverati in regime ordinario, 35 in terapia intensiva e 5.583 sono in isolamento domiciliare.