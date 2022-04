Covid oggi Sicilia, 5.076 contagi e 27 morti: bollettino 22 aprile

Sono 5.076 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 aprile 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 27 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 29.298 tamponi processati, la Regione fa sapere che 540 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell'Isola sono 120.036 (3.591 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 9.180, mentre dei 27 decessi riportati oggi (10.465 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 4 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 840, mentre si trovano in terapia intensiva 48 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.274 a Palermo, 1.109 a Catania, 982 a Messina, 340 a Ragusa, 477 a Trapani, 505 a Siracusa, 248 a Caltanissetta, 494 ad Agrigento e 187 a Enna.