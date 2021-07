Covid oggi Sicilia, 550 contagi e 9 morti: bollettino 21 luglio

Sono 550 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 21 luglio. Registrati inoltre altri 9 morti. 14.234 i tamponi processati, gli attuali positivi salgono a quota 6.191. L'Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo il Lazio e la Lombardia. I guariti in un solo giorno sono stati 150, il totale delle vittime è di 6.019 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 165, mentre si trovano in terapia intensiva 20 pazienti (nessun nuovo ingresso rispetto a ieri). Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 60 a Palermo, 36 a Catania, 4 a Messina, 175 a Ragusa, 29 a Trapani, 19 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 98 ad Agrigento e 26 a Enna.