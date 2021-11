Covid oggi Svizzera, sfiorati i 6mila contagi: incidenza al 527,96

Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Svizzera. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 5.981 nuovi contagi e dieci decessi, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). I nuovi ricoveri sono 93. Ieri si erano registrati 4.297 contagi e mercoledì scoro 4.150.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 44.520 test, indica l’Ufsp. Il tasso di positività è del 13,43%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 45.982. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 527,96. In Ticino si sono registrate 96 nuove persone positive, ma nessun decesso. Nei Grigioni i contagiati sono stati 203, anche in questo caso senza alcun morto.

Paese di 8,5 milioni di abitanti, la Svizzera ha finora vaccinato con due dosi il 65,02 % della popolazione. Dall’inizio della pandemia, in Svizzera e Liechtenstein vi sono stati 929.025 contagi, 10.974 decessi e 34.545 ricoveri.