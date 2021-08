Covid oggi Toscana, 383 contagi: bollettino 31 agosto

Sono 383 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 383 su 16.436 test di cui 8.783 tamponi molecolari e 7.653 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,33% (5,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che nella regione sono state somministrate in totale 4.844.084 dosi di vaccino. "Le oltre 13mila persone che nella prima giornata di accesso libero agli hub hanno ricevuto la prima dose sono la migliore risposta a coloro che ancora non vogliono vaccinarsi. In totale ieri sono state 25mila le vaccinazioni compresi i richiami, avanti tutta!", scrive Giani.