Covid oggi Vda, 45 contagi e zero morti: bollettino 27 novembre

Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il numero totale dei contagiati da inizio epidemia sale a 13.029. I positivi attuali sono 599 di cui 583 in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 11.951, +10 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati 96.847, i tamponi effettuati 280.505. Da inizio emergenza ad oggi i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 479.