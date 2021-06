Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 25 giugno. Nessun morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 92. Gli attualmente positivi nella Regione sono 4.770. I ricoverati per Covid sono 268, 29 in meno, e 28 in terapia intensiva, uno in meno. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Verona a 10, Vicenza a 8 e Padova a 7. Da inizio pandemia le vittime sono state 11.608 nella Regione.