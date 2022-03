Sono 5.263 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti, in base alla differenza tra il totale del bollettino odierno e la cifra indicata ieri dal ministero della Salute. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area medica sono 913 (+6), mentre i malati in terapia intensiva sono 73 (-9).