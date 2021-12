Covid, Papa non visita presepe in piazza San Pietro per evitare rischio contagi

La visita prevista domani, nel giorno di San Silvestro, non si terrà "per evitare assembramenti" fa sapere il Vaticano

Il Papa rinuncia alla tradizionale visita al presepe di piazza San Pietro per evitare assembramenti. La tradizionale visita prevista domani, nel giorno di San Silvestro alle 18, come fa sapere il Vaticano non si terrà "per evitare assembramenti e il conseguente rischio di contagio da Covid-19". Il Pontefice domani, dalle 17, presiederà i Primi Vespri e il Te Deum nella Basilica vaticana.