Covid Polonia oggi, 794 morti in 24 ore: record da aprile

La Polonia ha registrato il più alto numero giornaliero di morti collegati al Covid dallo scorso aprile. Le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore i morti accertati sono stati 794, con 15.571 nuovi contagi. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), solamente il 55,1% della popolazione polacca è immunizzata con due dosi di vaccino e appena il 16% ha ricevuto la terza dose. Nonostante la diffusione della variante Omicron in Europa, per le autorità polacche l'attuale ondata di contagi è dovuta soprattutto alla variante Delta.