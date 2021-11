Covid, positivi dopo pellegrinaggio Medjugorie: 7 ricoverati a Sassari

Positivi al covid dopo essere rientrati da un viaggio a Medjugorie nei giorni scorsi, 7 pellegrini sono stati ricoverati nel reparto Infettivi del 'Santissima Annunziata' di Sassari. Facevano parte di una comitiva di ultra 60enni del Sassarese, partita per la Bosnia e tornata in Sardegna con numerosi positivi al coronavirus: i più gravi sono ricoverati in ospedale, alcuni sarebbero non vaccinati.