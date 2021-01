(Adnkronos)

Sono 1.123 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo i dati diffusi dalla Regione. Nel bollettino si fa riferimento a 15 morti. Tra i nuovi positivi, sono 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. Tra i 15 decessi, 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test. 49.692 sono i pazienti guariti. 56.003 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 108.520, così suddivisi: 41.466 nella Provincia di Bari; 12.371 nella Provincia di Bat; 7.939 nella Provincia di Brindisi; 23.351 nella Provincia di Foggia; 8.702 nella Provincia di Lecce; 14.017 nella Provincia di Taranto; 556 attribuiti a residenti fuori regione; 108 provincia di residenza non nota.