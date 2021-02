Covid Puglia, 1.123 contagi e 20 morti: bollettino 27 febbraio

Bari, 26 feb. (Adnkronos)

Sono 1.123 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 febbraio, secondo il bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 20 morti. In base ai dati, i nuovi casi sono stati rilevati su 9.000 test: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono saliti a 109.633 i pazienti guariti. Ieri erano 108.948 (+685). Crescono a 32.457 i casi attualmente positivi. Ieri erano 32.039 (+418). Diminuiscono i pazienti ricoverati a 1.400, ieri erano 1.410 (-10).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 145.997, così suddivisi: 55.782 nella provincia di Bari; 15.514 nella provincia di Bat; 10.803 nella provincia di Brindisi; 29.315 nella provincia di Foggia; 12.371 nella provincia di Lecce; 21.460 nella provincia di Taranto; 583 attribuiti a residenti fuori regione; 169 provincia di residenza non nota.