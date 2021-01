Covid Puglia, 871 nuovi contagi e 29 morti: bollettino

Bari, 30 gen. (Adnkronos)

Sono 871 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi 30 gennaio. Segnalati inoltre altri 29 morti.

Sono stati effettuati 9.690 tamponi per l'infezione, così ripartiti i nuovi casi positivi: 342 in provincia di Bari, 53 in provincia di Brindisi, 62 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 251 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i positivi erano stati 1.069 su 8.775 test. E’, quindi, di quasi 200 il numero di casi positivi in meno.

In aumento purtroppo la quota di decessi, sono 29 (contro i 24 di ieri): 14 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. I tutto i morti dall'inizio della pandemia sono 3.179. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.304.490 test. Sono 66.502 i pazienti guariti (+963),comunque una cifra superiore ai nuovi casi. I casi attualmente positivi sono 52.157 mentre ieri erano 52.278 (-141).

I ricoverati sono 1.552 a fronte dei 1.569 di ieri (-17).Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 121.838, così suddivisi:46.412 nella provincia di Bari; 13.548 nella provincia di Bat; 8.787 nella provincia di Brindisi;25.641 nella provincia di Foggia; 10.264 nella provincia di Lecce; 16.488 nella provincia di Taranto;587 attribuiti a residenti fuori regione; 111 provincia di residenza non nota.