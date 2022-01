Covid, Ricciardi: "E' la terza causa di morte in Italia"

Il covid "non è una malattia grave è una malattia gravissima" che "in questo momento è prima causa di morte in Europa, la terza in Italia, la prima in Europa". Così consulente scientifico del Ministro della Salute Walter Ricciardi ospite di 'diMartedì' su La7. Nel nostro Paese "ci sono 161 morti per 100mila - sottolinea l'esperto - dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, è la terza causa di morte". Questo è un dato che "si sottovaluta", afferma Ricciardi.