Covid Romania, Oms Europa invia super esperta nel Paese travolto dal virus

L'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa scende in campo al fianco della Romania, che in questi giorni sta fronteggiando una forte recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. L'agenzia Onu per la salute annuncia che aumenterà il sostegno al Paese nella lotta contro l'infezione, inviando un esperto senior con la missione di rafforzare le attività di risposta a livello nazionale e facilitare la fornitura di materiali essenziali, inclusi 34mila test diagnostici rapidi e quasi 200 concentratori di ossigeno. Questo supporto tecnico ampliato coprirà aree chiave, dalla sorveglianza alla guida clinica, alla comunicazione del rischio e al coinvolgimento della comunità, fino al lancio del vaccino.

L'esperta inviata è la statunitense Heather Papowitz, oltre 20 anni di esperienza in programmi per la gestione delle emergenze sanitarie e del rischio catastrofi. All'arrivo, incontrerà le controparti nazionali e condurrà valutazioni sul campo, poi lavorerà insieme alle autorità sanitarie per identificare priorità e azioni immediate da intraprendere, spiega l'Oms Europa. Il Paese è indietro sul fronte vaccinazioni anti-Covid: nonostante un buon inizio per la campagna vaccinale partita come nel resto d'Europa nel dicembre 2020, ad oggi meno del 30% della popolazione è stato completamente vaccinato e la diffusione del vaccino si è stabilizzata. Gli esperti sono al lavoro per affrontare questo problema, con azioni che vanno dalla formazione dei sanitari a strategie di comunicazione più efficaci, dopo aver meglio compreso le ragioni delle basse coperture in alcuni gruppi di popolazione.

"Sono lieta di lavorare con le autorità romene e le principali parti interessate per affrontare il grave problema della scarsa diffusione del vaccino nel Paese - ha commentato Papowitz - Una priorità urgente è aumentarla tra i gruppi vulnerabili, ridurre il rischio di ospedalizzazione e morte e alleviare la pressione sul sistema sanitario". E la vaccinazione, conclude l'Oms, dovrebbe essere combinata con misure anti-contagio.