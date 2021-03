Covid, Salvini: "Spero che non ci sia un lockdown"

Roma, 7 mar. (Adnkronos)

"Stiamo lavorando per produrre in Italia i vaccini anti-Covid che ci serviranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni per non dipendere dagli errori o dai ritardi degli altri". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5, esprimendo l'auspicio che non si debba arrivare ad un nuovo lockdown.

"Prima la salute viene garantita e prima si ritorna ad una vita normale", ribadisce Salvini, che spiegando i motivi che hanno spinto la Lega a far parte della squadra di governo dice: "Questo non è il momento del litigio. Il sostegno della Lega al governo Draghi porterà più Italia in Europa e non più Europa in Italia".