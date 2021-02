Covid, Salvini: "Su Arcuri deciderà Draghi"

(Adnkronos)

"Oggi non ho parlato di Arcuri con Draghi". Così all’Adnkronos Matteo Salvini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi: "Ritengo che il commissario non è stato all’altezza dei compiti che gli sono stati assegnati". Ritiene sempre che debba lasciare? "Ripeto: non è stato all’altezza dei compiti assegnati, deciderà poi il presidente Draghi".