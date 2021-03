Covid Sardegna, oggi 134 contagi e 2 morti: bollettino 19 marzo

(Adnkronos)

Sono 134 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 19 marzo, nel bollettino dell’Unità di crisi regionale in Sardegna, 2 i decessi e 4.166 i test in più eseguiti, con un tasso di positività del 3%.

Salgono a 176 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+6), mentre sono 25 (-3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.666, 263 quelle in più guarite. Dei 42.979 casi positivi complessivamente accertati, 10.571 (+33) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.822 (+15) nel Sud Sardegna, 3.540 (+4) a Oristano, 8.473 (+37) a Nuoro, 13.573 (+45) a Sassari.