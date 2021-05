Covid Sardegna, oggi 20 nuovi contagi e 2 morti: bollettino 24 maggio

I dati della Regione. Ancora in calo ricoveri in terapie intensive

Sono 20 i nuovi contagi da Covid e due i decessi registrati oggi, 24 maggio, in Sardegna su 6.251 test eseguiti. Lo riferisce il bollettino della Regione. In ospedale restano ricoverati 184 pazienti (+2), 29 (-4) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti in più sono 119. Dei 56.449 casi positivi complessivamente accertati, 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari.