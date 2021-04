Covid, scoperta nuova variante in Brasile: è simile a quella sudafricana

Una nuova variante del coronavirus è stata scoperta in Brasile. Lo hanno riferito le autorità sanitarie del Paese. Gli scienziati brasiliani hanno identificato la variante nella città di Sorocaba, nei pressi di San Paolo e stanno effettuando una serie di verifiche sulla mutazione, che è simile a quella scoperta in Sudafrica. La variante è stata rilevata in una donna di 34 anni che soffre di lievi sintomi. Secondo quanto riferito da Paulo Menezes, direttore del centro di emergenza coronavirus di San Paolo, la paziente ha detto di non avere effettuato di recente viaggi interni al Paese o all'estero.