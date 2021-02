Covid, scoperte 7 nuove varianti negli Usa: lo studio

(Adnkronos)

Negli Stati Uniti sono state individuare 7 nuovi varianti del coronavirus, tutte con una mutazione in una specifica area genetica. Lo riporta uno studio preliminare citato dal New York Times, dove si spiega che le varianti sono state scoperte in diversi Stati del paese e non è ancora chiaro se i ceppi siano più contagiosi. "C'è chiaramente qualcosa che sta succedendo con questa mutazione", ha detto al New York Times Jeremy Kamil, virologo della Louisiana State University e coautore dello studio.

Kamil ha spiegato che stava sequenziando i campioni di coronavirus quando ha notato le nuove varianti, che hanno mutazioni sullo stesso aminoacido. Gli scienziati sono preoccupati perché le mutazioni potrebbero potenzialmente rendere più facile per il virus 'entrare' nelle cellule umane, ha riferito il Times.

Kamil, dopo aver inserito il genoma in un database online utilizzato da altri scienziati, ha appreso che c'erano ricercatori nel New Mexico che avevano trovato la stessa variante con la stessa mutazione.

Gli elementi rilevati da Kamil risalgono al 1 ° dicembre e i campioni del New Mexico risalgono a ottobre, ma non è chiaro quando queste varianti abbiano effettivamente iniziato a circolare. Con questa variante sono stati raccolti campioni da tutto il paese, ma con un sequenziamento del genoma limitato è difficile capire quanto siano prevalenti questi virus mutati. "Al momento sarei piuttosto riluttante a fornire un luogo di origine", ha detto al Times Emma Hodcroft, epidemiologa dell'Università di Berna e coautrice del nuovo studio.

Lo studio deve ancora essere sottoposto a revisione. Gli esperti hanno detto al Times che sono necessari ulteriori procedure per valutare se queste mutazioni influiscano sulla trasmissione o sulla morbilità.