Covid Sicilia, 885 nuovi contagi e 34 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 885 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 34 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.808 i tamponi processati. 504 le persone dimesse o guarite. In totale nell'isola sono 48.001 gli attuali positivi di cui 1.439 ricoverati in regime ordinario, 227 in Terapia intensiva e 46.335 in isolamento domiciliare.