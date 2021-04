Covid Sicilia, oggi 1.450 contagi e 6 morti: bollettino 15 aprile

Sono 1.450 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti sono stati 802 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Catania a 475, Palermo a 315, Siracusa a 165, Messina a 122, Trapani a 99, Agrigento a 95, Caltanissetta a 87, Enna a 52 e Ragusa a 40.

In tutto nell'isola sono 24.774 i positivi e di questi 1.218 sono ricoverati in regime ordinario, 184 in terapia intensiva e 23.372 in isolamento domiciliare.