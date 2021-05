Covid Sicilia, oggi 238 contagi e 2 morti: bollettino 23 maggio

Sono 238 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 23 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. I guariti o dimessi sono stati 575 nelle ultime 24 ore. Sono stati 111.010 i tamponi processati, con tasso di positività del 2,1%. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 12.928 (-339) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 618, di cui 102 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.208 pazienti.