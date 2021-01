Covid Spagna, troppi contagi e Madrid annuncia regole più severe

(Adnkronos)

Le autorità cittadine di Madrid hanno annunciato un irrigidimento delle regole del lockdown, per fronteggiare l'ondata di nuovi contagi. Da lunedì il coprifuoco notturno avrà inizio alle 22, in linea con molte altre città spagnole. I ristoranti rimarranno aperti, ma dovranno interrompere l'attività alle 21 e potranno servire tavoli non superiori alle quattro persone. Saranno invece vietati gli incontri tra gruppi familiari diversi nelle abitazioni private.

Venerdì la capitale spagnola ha registrato una media settimanale di 495 contagi per 100mila abitanti, mentre a livello nazionale la media è di 410. L'amministrazione di centro destra della città ha a lungo rimandato l'adozione di regole più severe, divenute però necessarie a seguito del crescente impiego delle terapie intensive negli ospedali.