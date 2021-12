Covid Svizzera oggi, 8.163 contagi: via libera a vaccini bimbi 5-11

Sono 8.163 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera, dove si contano anche 24 decessi e 155 ricoveri per il covid-19. Lo segnala l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Intanto la Commissione federale per le vaccinazioni (Cfv) e l'Ufsp hanno esteso oggi la loro raccomandazione per la vaccinazione contro il covid-19 ai bambini dai cinque agli undici anni.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 48.374 test, con un tasso di positività del 16,87%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 122.082. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1401,73. Martedì scorso la Confederazione aveva annunciato 9571 contagi.

Il 66,49% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 47,33% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. Dall'inizio della pandemia, 1.143.521 casi di covid-19 sono stati confermati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.475 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 37.214.