Covid Toscana, oggi 1.254 contagi: bollettino 26 febbraio

(Adnkronos)

Sono 1.254 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. Dopo l'impennata di casi di Coronavirus, complice la diffusione della variante inglese, ieri Gianni ha annunciato che Pistoia e Siena passeranno in zona rossa da domani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.254 su 23.028 test di cui 14.130 tamponi molecolari e 8.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,45% (10,6% sulle prime diagnosi)", fa sapere oggi Giani su Facebook.