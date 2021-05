Covid Toscana, oggi 291 contagi: bollettino 18 maggio

Sono 291 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "Non avevamo un dato così basso di nuovi positivi giornalieri dal 19 Gennaio 2021 (241 casi), non abbassiamo la guardia!", scrive Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 291 su 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% (4,7% sulle prime diagnosi)", aggiunge, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati sono 1.722.210.