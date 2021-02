Covid Valle D'Aosta, 10 nuovi contagi e zero morti: bollettino

Torino, 27 feb. (Adnkronos)

Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 8.021, quelli attuali sono 144, 3 in più rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7462, + 7 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 77.262, + 258 rispetto a ieri, di cui 3287 processati con test antigienico rapido.