Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. 53 le persone sottoposte a tampone. Il numero complessivo dei morti dall'inizio della pandemia è di 463. Sulla base dei dati dell'Usl, i contagiati attuali sono 568, 24 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all'ospedale Parini sono 36, di cui nove in terapia intensiva. I guariti sono 42.