Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus nella Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 maggio, mentre non c'è stata nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia i morti sono stati 11.484. I ricoverati in ospedale sono 18, nessun paziente in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 297 persone. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 38 guariti. Da inizio emergenza i decessi sono stati 471 nella Regione.