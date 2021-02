Covid Valle d'Aosta, un morto e 8 nuovi casi: bollettino

Torino, 5 feb. - (Adnkronos)

Un nuovo decesso, che porta il totale dei morti a 407, e 8 nuovi casi positivi. Sono i numeri dell'emergenza Covid 19 in Valle d'Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi da inizio epidemia sono 7834, i casi positivi attuali sono 179, meno 9 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in sopedale, 3 in terapia intensiva, e 151 in isolamento domicilaire. I guariti sono 7248, + 16 rispetto a ieri. I tamponi ad oggi effettuati sono 71446, + 211, di cui 1349 processati con test antigenico rapido.