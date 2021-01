Covid Valle d'Aosta, un nuovo caso e un morto: bollettino

Torino, 30 gen. - (Adnkronos)

Un solo nuovo contagiato da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Segnalato inoltre un altro morto. Registrati da inizio pandemia complessivamente 7781 casi accertati. I casi positivi attuali sono oggi 248, - 5 rispetto a ieri, di cui 35 ricoverati in ospedale, 4 in intensiva, e 209 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7129, +5 rispetto a ieri. I tamponi finora effettuati sono 69831,+235, di cui 866 processati con test antigenico rapido.