Covid Veneto, 668 contagi e 25 morti: bollettino

venezia, 5 feb. - (Adnkronos)

Sono 668 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 5 febbraio. Vengono registrati altri 25 morti. Sono i dati resi noti dal governatore Luca Zaia. "La quota di tamponi è di 3.802.140 molecolari e 2.713.598 tamponi rapidi. Sono stati rilevati 668 positivi nelle ultime 24 ore, con 31.618 tamponi, con un'incidenza del 2,11%. Un'incidenza bassa che conferma il dato sulla circolazione oggi del virus di 0,3% della popolazione", dice.

"Nel Veneto i decessi nelle ultime 24 ore sono 25. Positivi dall'inizio della pandemia sono 315.509, gli attualmente positivi sono 27.926. I ricoverati sono 1.956. Rispetto alla punta massima di 3.400 ricoverati toccata il 31 dicembre abbiamo circa 1.500 posti liberi in più. Di questi 1.796 sono in area non critica (-21), e 210 terapie intensive (-1)", aggiunge.